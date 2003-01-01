В Пудоже загорелась котельная предприятия по деревообработке

На деревообрабатывающем предприятии в центральной части Карелии разразился пожар.
В Пудоже произошло возгорание в здании котельной сушилки деревообрабатывающего предприятия, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли 8 пожарных и оперативно потушили пламя.
— В результате ЧП никто не пострадал, — отметили в ведомстве.
