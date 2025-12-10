В Пудожском районе автомобиль съехал с трассы и перевернулся

Сегодня утром на 485-м километре автодороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск» легковой автомобиль «Лада Приора» съехал с дорожного полотна и опрокинулся. На помощь выезжали пожарные.
Сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 09:05, пишет Госкомитет Карелии по безопасности. К месту происшествия был направлен личный состав отдельного поста пожарной части №50 по охране из деревни Авдеево. Пожарные провели разведку, обезвредили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею, и стабилизировали транспортное средство.
По данным МЧС, в салоне находился один человек, который не нуждался в медицинской помощи. Разлива топлива не произошло. Движение по трассе не перекрывалось.
Госкомитет напоминает, что единый номер для вызова экстренных служб на всей территории России — 112.
