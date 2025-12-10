РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
От героя Чеченской до убийцы с гранатомётом: за что посадили экс-депутата Карелии Тимура Зорнякова
10 декабря, 20:15 Статьи
Политкухня
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50 Статьи
Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Новости

Морозы до -12°С вернутся в Карелию 12 декабря

17:01

Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

16:51

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости свиным и гонконгским гриппами

16:42

Эксперты рассказали, что 50% жителей Карелии ищут новогоднюю подработку

16:15

Сортавальская стела претендует на звание лучшей во всероссийском конкурсе

16:02

Труп пожилой женщины обнаружили в закрытой квартире в Петрозаводске

15:48

Ветераны СВО из Карелии участвуют в форуме «Вместе победим!»

15:40

Водители, спровоцировавшие смертельное ДТП на автобусной остановке в Петрозаводске, получили условный срок

15:36

В Карелии внедрили современные методы хирургии увеличенной предстательной железы

15:32

В Минтрансе Карелии рассказали, когда пройдут ходовые испытания парома в Панозеро

15:14

Мужчина ножом изрезал незнакомца возле кафе в Кондопоге

14:55

МЧС Карелии предупредило о резком ухудшении погоды к вечеру четверга

14:40

В Пудожском районе автомобиль съехал с трассы и перевернулся

14:32

Вынесен приговор беломорскому эксгибиционисту, который приставал к восьми детям

14:13

В Петрозаводске арестован водитель без прав, устроивший ДТП

14:02

В городе Сортавала семья погибшего на производстве рабочего получит 1,3 млн рублей

13:35

Кондопожанин с «разбитым сердцем» ключами расцарапал автомобиль бывшей возлюбленной

13:13

Художественная подсветка украсила памятники в центре Петрозаводска

12:50

Уникальный карельский минерал из Заонежья получил международную регистрацию

12:32

Супруги Стафеевы из Сегежи отметили золотую свадьбу

12:17

От защитников Корелы до Андропова: Артур Парфенчиков представил Владимиру Мединскому идеи новых памятников

12:10

На участке трассы «Кола» полностью перекроют движение транспорта

12:02

В Карелии суд ограничил свободу гражданина на 7 месяцев за кражу паспорта

11:48

В подъезде жилого дома в городе Сортавала загорелся электрощит со счетчиками

11:28

Мужчину госпитализировали после ДТП в Пудожском районе

11:14

Назван размер социальных пенсий в России в 2026 году

11:00

Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки

10:55

В России выбрали слово года

10:44

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова введён карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

10:35

В Карелии открылся центр реабилитации после инсульта с новейшим оборудованием

10:25

Петрозаводчанка взяла в займы 450 тысяч рублей и перевела их мошенникам

10:14

Свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах в ночь на 11 декабря

09:58

Получивший 12 лет колонии Тимур Зорняков показал, как стрелял из гранатомета в бизнесмена Белугу

09:30

Житель Кемского района Николай Федоров погиб в ходе СВО

08:58

В Петрозаводске откроется выставка, воссоздающая атмосферу советского Нового года

08:39

«Сбормобиль» проедет по Петрозаводску в субботу

08:19

В Минспросвещения России назвали даты проведения школьных выпускных в 2026 году

08:02

Австралия первой в мире вводит запрет на использование соцсетей подростками

07:42

В «Паанаярви» обновят информацию о редких растениях и животных

07:22

Провалившегося под лед мужчину спасли в Карелии

07:03

Финские власти хотят создать особую экономическую зону на границе с Россией

06:42

Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»

00:10

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

В Карелию идут снегопады

21:31

Коллекторов в Карелии привлекли к ответственности за звонки бывшему работодателю должника

20:45

Упитанный кабан устроил променад по улицам Эссойлы

20:00

В Петрозаводске появится музей-аквариум

19:31

В Петрозаводске без вести пропал 45-летний мужчина

19:02

Восьмой троллейбус увеличит время работы

18:44

Прямой автобусный рейс свяжет Карелию с Брянском

18:12

Экс-депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков приговорен к 12 годам колонии

17:30

Огромных крыс заметили жители Петрозаводска в центре города

17:23

Снег с дождём и до +5°С: какая погода ожидается в Карелии 11 декабря

17:05

В Кеми простятся с погибшим на СВО Дмитрием Миренковым

16:45

После серии проигрышей «Динамо-Карелия» одержала победу в выездном матче

16:35

Жителей Северо-Запада раздражает, когда коллеги опаздывают на рабочие созвоны

16:19

Фасад дома на площади Гагарина в Петрозаводске снова осыпается

16:12

Здание Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте не аварийное

16:06

Стали известны подробности ДТП на трассе в Олонецком районе

15:48

Фигуристка из Карелии за неделю выиграла два «золота» и стала мастером спорта

15:38

Инвестиции в экономику Карелии с начала года выросли до 65 млрд рублей

15:28

Карелия получит дополнительные средства на газификацию

15:15

Минобразования Карелии опровергло информацию о конкурсе школьных сочинений о генерале Никифорове

14:57

Десятки семей обратились за месяц за помощью в кризисный центр «Мама-Дом»

14:32

В «ПКС – Водоканал» рассказали, кто стоит на страже чистой воды в Онежском озере

14:25

Больше 40 лет в небе: в Карелии сняли фильм о начальнике Калевальского авиаотделения

14:16

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов

14:02

Почтовое отделение на Шуйской станции могут построить раньше срокараньше срока

13:49

Скончался известный сатирик и автор «Аншлага» Леонид Французов

13:35

Автомобиль опрокинулся на крышу при обгоне в Олонецком районе

13:16

Сортавальский школьник отправился в Ленобласть и передал мошенникам родительские сбережения

12:52

Два ветхих дома сносят в Петрозаводске

12:37

Наталья Виртуозова: Национальный центр «Россия» начинает путешествие в «Книгу сказок»

12:30

В городе Сортавала пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома

12:21

В Петрозаводске не хватает 140 учителей и воспитателей

11:57

Предприниматель Леонид Белуга выступит как пострадавший по делу экс-депутата Тимура Зорнякова

11:49

Более 150 семей участников СВО смогли переехать из аварийного жилья в этом году

11:30

41-летняя автоледи попала в больницу после столкновения двух иномарок в центре Петрозаводска

11:20

Карельские уличные тренажеры установят в Валенсии

11:05

122 нарушения выявили в содержании домов в Петрозаводске

10:46

Молодой челябинец погиб при столкновении с фурой на трассе в Лоухском районе

10:29

Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова провела уникальную операцию на поджелудочной железе

10:15

В Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум

10:01

Глава Карелии дал старт акции «Рождественский подарок бойцу»

09:45

Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске

09:29

В Карелии подорожает вход в национальный парк «Паанаярви»

08:59

Снегоуборочная машина сгорела в Беломорском округе

08:38

Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах через СБП и «Мир»

08:20

«АвтоВАЗ» завершит 2025 год без убытков и выпустит несколько новых автомобилей в 2026 году

08:00

В Петрозаводске на Пушкинской улице установили новогоднюю ёлку

07:40

Поток туристов в Петрозаводске удвоился за шесть лет

07:20

В Карелии просрочка по кредитам у ИП составила 157 млн рублей, но снизилась на 20%

07:00

В Карелии в 2026 году изменятся размеры налогов и арендной платы за землю

06:40

В 2026 году программа диспансеризации в России будет дополнена новыми обследованиями

00:10
В Пудожском районе автомобиль съехал с трассы и перевернулся
Сегодня 14:32 Происшествия
Поделиться

Сегодня утром на 485-м километре автодороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск» легковой автомобиль «Лада Приора» съехал с дорожного полотна и опрокинулся. На помощь выезжали пожарные.

фото: © Госкомитет по безопасности/ Telegram-канал

Сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 09:05, пишет Госкомитет Карелии по безопасности. К месту происшествия был направлен личный состав отдельного поста пожарной части №50 по охране из деревни Авдеево. Пожарные провели разведку, обезвредили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею, и стабилизировали транспортное средство.

По данным МЧС, в салоне находился один человек, который не нуждался в медицинской помощи. Разлива топлива не произошло. Движение по трассе не перекрывалось. 

Госкомитет напоминает, что единый номер для вызова экстренных служб на всей территории России — 112.

 Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске арестован водитель без прав, устроивший ДТП.

Обсудить (0) в ленту
В России зафиксирован резкий рост заболеваемости свиным и гонконгским гриппами
Сегодня, 16:42 Общество
Труп пожилой женщины обнаружили в закрытой квартире в Петрозаводске
Сегодня, 15:48 Происшествия
Водители, спровоцировавшие смертельное ДТП на автобусной остановке в Петрозаводске, получили условный срок
Сегодня, 15:36 Суды
Мужчина ножом изрезал незнакомца возле кафе в Кондопоге
Сегодня, 14:55 Криминал
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение