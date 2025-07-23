В Пудожском районе автомобиль врезался в отбойник

В аварии никто не пострадал.

Сегодня, 25 июля, на федеральной автодороге А-119 в Пудожском районе легковушка наехала на отбойник. В пресс-службе Госкомитета рассказали, что авария произошла рядом с рекой Велмукса.

После сообщения об аварии на место выехали сотрудники дежурного караула местной пожарной части. На месте они провели осмотр, разлива топлива не выявили. Пострадавших нет.