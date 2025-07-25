В Пудожском районе ищут пропавшую 37-летнюю женщину

Родные ищут пропавшую жительницу Пудожа.

Ольга Савина пропала утром 21 июня на даче в деревне Остров-Заречье. Она проснулась, вышла из дома в неизвестном направлении и больше не возвращалась, рассказали «Столице на Онего» родные женщины.

— На 5 день поисков были обнаружены следы босых ног в 3-4 км от дома, — говорит сестра Ольги.

За все дни поисков пройдено около 200 км — по 20 км в день по лесам, рекам, болотам. Ежедневно по несколько раз ходила лодка от деревни Гладкина до поселка Кривец. Но пока безрезультатно.

Родные обращаются за помощью к волонтерам. Приметы Ольги: рост 156 см, волосы рыжие, зеленые глаза. Была одета в оранжевую футболку, темно-синие шорты и зеленые тапки.

Всем, кому что-либо известно, просьба звонить по телефону +79317011903 или 112.