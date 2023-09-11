В Пудожском районе микроавтобус вылетел с дороги в кювет

В ночном ДТП травмы получили водитель и пассажир.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в Пудожском районе в понедельник, 11 сентября, в 00.59, на 499-м километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск — "Кола"». Там грузовой микроавтобус съехал с дороги.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением. В результате его автомобиль съехал в кювет.

В ДТП травмы получили водитель и 41-летний пассажир автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка.