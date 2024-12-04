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В Пудожском районе пройдет отлов безнадзорных животных

Новости. Общество
09:10, 08 Декабря 2024
фото: © Пудожский район / Unsplash

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С 11 по 17 декабря в Пудожском районе будут отлавливать безнадзорных животных.

С 11 по 17 декабря в Пудожском районе будет проводиться отлов бездомных животных, сообщила администрация района.

Владельцев домашних животных просят быть внимательными и не выпускать своих питомцев без присмотра. Отловленные животные будут содержаться в приютах Петрозаводска и Медвежьегорска:

— Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 24, территория Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» (контактные телефоны (881434) 5-65-79, +79210105726).

— Медвежьегорск, ул. Северная, д. 7, территория Медвежьегорского ветеринарного участка Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» (контактные телефоны (881434) 5-65-79, +79210105726).

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