В Пудожском районе пройдет отлов безнадзорных животных

С 11 по 17 декабря в Пудожском районе будут отлавливать безнадзорных животных.
С 11 по 17 декабря в Пудожском районе будет проводиться отлов бездомных животных, сообщила администрация района.
Владельцев домашних животных просят быть внимательными и не выпускать своих питомцев без присмотра. Отловленные животные будут содержаться в приютах Петрозаводска и Медвежьегорска:
— Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 24, территория Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» (контактные телефоны (881434) 5-65-79, +79210105726).
— Медвежьегорск, ул. Северная, д. 7, территория Медвежьегорского ветеринарного участка Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» (контактные телефоны (881434) 5-65-79, +79210105726).
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