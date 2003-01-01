В Пудожском районе строят новую врачебную амбулаторию

Здание уже под крышей, ведутся внутренние работы. Современное медицинское учреждение заменит амбулаторию 1946 года постройки.
В поселке Шальский Пудожского района строят новую врачебную амбулаторию по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
— Здание уже под крышей, обшито снаружи. Сейчас идут внутренние работы, в том числе прокладка коммуникаций, — рассказал в своих социальных сетях Министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Планируется современное, красивое, светлое, тёплое, уютное здание. Дизайн специально разработан для Карелии.
— В посёлке Шальский Пудожского района действующая врачебная амбулатория – 1946 года постройки! Понятно, что её состояние уже не отвечает современным требованиям,— добавил Михаил Охлопков.
В Пудожском районе в этом году построили уже два ФАПа – в Подпорожье и Пудожском.