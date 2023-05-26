В Пушкинский день в Музыкальном театре покажут «Евгения Онегина» (12+)

Музыкальный театр Карелии приглашает 6 июня театралов, любителей поэзии и музыки проделать путь от «романа в стихах» к музыкальным «лирическим сценам».

В Пушкинский день России, 6 июня, «Большой» театр республики представит оперу Чайковского «Евгений Онегин» (12+). Выбор спектакля для этого дня неслучаен: в мировой опере «Евгений Онегин» – самое популярное русское произведение. Это непревзойденный образец лирической оперы, в которой поэзия А. С. Пушкина в необыкновенной гармонии слилась с задушевной и драматической музыкой П. И. Чайковского, отметили в театре.

Спектакль настолько популярен у публики, что в начале прошлого лета артисты Музыкального театра представили его в ротонде на набережной Онежского озера. В спектакле именно она стала главной декорацией постановки. И артисты, и «живой» оркестр, и дирижер – все они из-за привычного театрального занавеса переместились на открытое пространство. Показ «Евгения Онегина» (12+) на берегу Онего собрал сотни петрозаводчан и гостей города, а его прямую трансляцию посмотрели тысячи зрителей.

Так, 6 июня главные партии в спектакле исполнят солисты Музыкального театра Карелии Дарья Батова (Татьяна), Вячеслав Хавренок (Онегин), Евгения Гудкова (Ольга), Чингиз Кадыров (Ленский), Александр Ватолкин (Гремин). За дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств Карелии Михаил Синькевич.

В продолжение пушкинской темы в этот день в зеркальном фойе театра откроется выставка (12+) – история спектаклей по произведениям Пушкина на сцене Музыкального театра.