В работе управляющих организаций в Петрозаводске нашли 30 нарушений

«Служба заказчика» проверила качество содержания дворов и многоквартирных домов.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили качество содержания 111 многоквартирных домов. Специалисты нашли 30 нарушений.

Из них 20 относились к ненадлежащему обслуживанию общего имущества. Кроме того, часть нарушений была связана с покосом травы во дворах, уборкой мусора на тротуарах и газонах, содержанием фасадов, а также неисправностями систем холодного водоснабжения и канализации.



В адрес управляющих организаций направили 22 уведомления о необходимости исправить ошибки. Если ситуация не изменится, информацию передадут в Госкомитет республики по жилищному надзору.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 23 нарушения, выявленных ранее.



Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051.