В районах Карелии отремонтируют семь дорог

Работы по содержанию дорог выполняются в Суоярвском, Лахденпохском, Питкярантском и Олонецком районах республики, сообщили в Минтрансе Карелии.

В августе в этих районах приведут в порядок участки семи автомобильных дорог.

В Лахденпохском районе дорожники восстанавливают верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия общей площадью 5100 кв.м. и укрепляют обочины. Работы ведутся на 41-42 км автодороги Элисенваара - госграница (в пределах г.Лахденпохья). В августе специалисты также займутся восстановлением покрытия автодороги Оппола – Рускеала в п.Кааламо.

В Питкярантском районе подрядчик устраняет аварийную ямочность установкой "Турбо" на 52-144 км автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта. На данный момент работы выполнены на участках площадью 800 кв.м.

В Суоярвском районе продолжаются работы по восстановлению покрытия (выборочно "картами") путём устройства выравнивающего слоя из а/б смеси на первых пяти километрах автомобильной дороги Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск и на 1 км дороги Суоярви-Койриноя. Контрактом предусмотрено также устройство водопропускной трубы. В трёх указанных районах работы проводит компания "ТехРент".

В Олонецком районе ООО "Олонецавтодор" организовал работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на 1-ом км автодороги Олонец-ферма СПУ, а также на 4-ом, 5-ом и 10-ом км дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта.

За счет дополнительных лимитов в августе будет восстановлено покрытие на 40-50 км трассы "Усланка-Мегрега – Обжа", по которой ездят школьные автобусы.