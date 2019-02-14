В районах Карелии планируют построить три новые школы

Министерство образования республики сообщило о планах по строительству новых учебных заведений и улучшению материально-технической базы нынешних школ.

Минобраз считает приоритетной задачей построить школы в Сортавале, Медвежьегорске и в поселке Салми. Об этом заявила первый заместитель министра образования республики Татьяна Васильева на заседании профильного комитета в парламенте региона.

"В том числе и в рамках национального проекта «Образование» запланированы мероприятия как по строительству новых образовательных организаций, так и по материально-техническому обеспечению. В частности, на сегодняшний день уже определены источники финансирования для школы поселка Деревянка в Прионежском районе. И приоритетами сегодня для нас является строительство школ в Сортавала, в Медвежьегорске и поселке Салми Питкярантского района. Это там, где по показаниям, что называется, необходимо строительство новых образовательных организаций", - сказала Васильева.

Что еще сказали чиновники Минобраза, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".