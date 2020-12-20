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В районах Карелии пройдут неотложные ремонты на энергообъектах

Новости. Общество
11:40, 21 Декабря 2020
фото: © АО "ПСК"
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В ближайшие дни АО "Прионежская сетевая компания" планирует провести необходимые работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

Как подчеркнули в АО "ПСК", неотложные ремонты, запланированные с 21 по 25 декабря, значительно увеличат качество подаваемой электроэнергии физическим и юридическим лицам. К сожалению, некоторые работы невозможно провести без временных отключений. Прионежская сетевая компания приносит извинения жителям Карелии за предоставленные неудобства.

С 21 по 25 декабря временные отключения возможны:

Кондопожский район:

- С 21по 23 декабря с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок.

- 14 декабря с 10.00 до 11.00. Поселок Гирвас.

Лоухский район:

- 21 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Дачная.

- 21 декабря с 15.30 до 16.00. Поселок Лоухи: улица Первомайская (здания гаражей), здания поликлиники, пожарной части, резерва водозабора.

- 24 декабря с 11.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог, Кокосалми.

Медвежьегорский район:

- 23 декабря с 15.00 до 15.30. Поселки Кяппесельга, Шайдома, Уница, деревня Кяппесельга.

Прионежский район:

- С 21 по 25 декабря с 9.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

- С 21 по 23 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Совхозная, Крупской, Школьная, Гуркина, Антушевская, Красный Бор.

- 22 декабря с 10.00 до 13.00. Деревня Шуйская Чупа.

- 23 декабря с 10.00 до 16.00. 424 километр ФКУ "Упрдор Кола" (охрана мостов).

- 24 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Школьная (частично); деревня Бесовец, СНТ "Северные Просторы"; местечко Маткачи; деревня Верховье: улицы Рябиновая, Озерная, Сиреневая, Сенная, Светлая.

Сортавальский район:

- 21 декабря с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Дружбы Народов (частично), Фабричная, железнодорожный переезд.

- С 22 по 25 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Хелюля: улицы Фабричная и Инженерная.   

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