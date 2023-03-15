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В районах Карелии снова разворачиваются зарезервированные «ковидные» койки

Новости. Общество
08:25, 17 Марта 2023
фото: © Илья Тимин

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Главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко поддержала главу Минздрава Карелии, предложившего вернуть масочный режим.

В минувший четверг, 16 марта, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился к руководителю республики Артуру Парфенчикову с предложением ввести обязательный масочный режим. Он уверен, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ может выйти в регионе из-под контроля.

При этом, по данным Роспотребнадзора за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 15, 4 процента. Заболеваемость ОРВИ также пошла на спад. С чем связана необходимость введения масочного режима сейчас? И кто и где должен носить маски? На эти вопросы «Столицы на Онего» ответила главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

По словам Кононенко, сезон ОРВИ в самом разгаре.
«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями сейчас снизилась, но впереди – вторая волна ОРВИ. В конце марта – начале апреля традиционно мы отмечаем увеличение числа больных. Теплая погода способствует развитию вирусов. Ситуация тоже с коронавирусом не закончилась. В Республиканской инфекционной больнице увеличилось число пациентов с ковидом, в районах снова разворачиваются зарезервированные «ковидные» койки», - рассказала главврач Республиканской инфекционной больницы.

Юлия Кононенко отметила, что сейчас изменилась структура циркулирующих в республике вирусов. Помимо гриппа, риновируса, штаммов коронавируса с «очередной» мутацией, стал встречаться РС-вирус, который входит в группу самых опасных вирусов. Он поражает самых маленьких и пожилых граждан, опасен развитием обширной пневмонии, воспаления бронхов, особенно у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями.

«Вакцин от него нет. Заражение происходит воздушно-капельным путем, поэтому для профилактики пока нет ничего эффективнее ношения масок, частого мытья рук, ограничения контактов, особенно ограничения общения пожилых людей с детьми раннего возраста», - считает доктор.
По словам Кононенко, маска сегодня не помешает в закрытых помещениях с большим скоплением людей, в поликлиниках, магазинах, общественном транспорте. Такая защита требуется и молодых, и пожилым людям. 

«Ношение маски уже должно быть на уровне культуры, стремления защитить от инфицирования не только себя, но и окружающих. Кроме того, это помогло бы снизить нагрузку на наши медицинские организации и избежать закрытия на карантин детских садов и школ», - уверена главврач.

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