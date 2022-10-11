В Карелии футболисты-любители поборются за кубок дворовой лиги

Открыта регистрация команд на кубок по мини-футболу «Дворовой лиги чемпионов» 2023.

Футболистов-любителей приглашают принять участие в турнире по мини-футболу в Сортавале. Сообщение о мероприятии опубликовано в паблике «Дворовая Лига Чемпионов».

Турнир пройдет 6 января. Участвовать могут команды, состоящие из игроков до 24-х лет включительно и не более одного игрока не старше 28 лет.

Для участия капитаны команд должны заполнить заявку и оплатить организационный взнос. Подробнее о мероприятии читайте в положении.