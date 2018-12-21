В районе Карелии горел жилой дом

Пожар произошел в поселке Пяльма, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 20 декабря, в 11.55 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома на ул. Остречинской, 10. В 12.10 удалось остановить распространение огня.

Повреждена одна из квартир на площади 35 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.