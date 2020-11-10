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В районе Карелии ищут добровольцев, чтобы помочь выйти мужчине из леса

Новости. Общество
13:46, 11 Ноября 2020
фото: Доброспас/https://vk.com/dobrospas?w=wall-21750822_38470
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В Олонце объявлен сбор добровольцев для поиска пропавшего 57-летнего местного жителя.

Как сообщается в паблике "Доброспас", полиция Олонецкого района просит помощи добровольцев и волонтеров в поиске пропавшего без вести жителя деревни Мегрега Олонецкого района - 57-летнего Ивана Синева.

Поиски будут проходить 11 ноября в лесной зоне.

Всех неравнодушных, готовых участвовать в оперативно-поисковые мероприятия ждут 11 ноября в 9.30 у здания ОМВД по адресу: г. Олонец, ул.Школьная д.16А. Одежда по сезону и для лесного поиска.

Координатор Михалко Кристина Валерьевна (89116619358).

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