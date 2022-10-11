В районе Карелии из-за плохой дороги баня сгорела дотла

В Медвежьегорском районе огонь полностью уничтожил баню, пока пожарные ехали по плохой дороге к месту вызова.

Как сообщается в паблике отряда пожарных-спасателей, 2 ноября произошел пожар частной бане в деревне Сергиево Челмужского сельского поселения.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в 19.00. К месту пожара был направлен дежурный караул Челмужского подразделения пожарной охраны. Однако из-за удаленности и состояния дорог пожарный автомобиль прибыл к месту пожара практически через полтора часа. К этому времени баня, точнее сгоревшие остатки строения, были потушены местными жителями.