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Новости. Общество
11:12, 29 Июня 2019
фото: pixabay

В районе Карелии компания задолжала работникам 2 млн рублей

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Прокуратура Муезерского района добилась выплаты работникам задолженности по заработной плате на сумму более 2 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Муезерского района в ходе личного приема граждан получила сведения о наличии задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия ООО "УМАП "Экспресс".

При проведении проверки доводов обращений граждан установлено, что по состоянию за период март-май 2019 года общая задолженность по заработной плате в ООО "УМАП "Экспресс" составляла свыше 4,1 млн рублей перед 98 работниками. Основная причина образования задолженности по заработной плате – просроченная задолженность контрагентов предприятия.

Прокуратура незамедлительно направила в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах 12 работников предприятия заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, которые уже рассмотрены мировым судьей судебного участка Муезерского района и удовлетворены.

Кроме того, по результатам проведенной проверки генеральному директору ООО "УМАП "Экспресс" внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об оплате труда. Представление рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо.

Во исполнение требований прокурора работодателем приняты меры к устранению нарушений трудовых прав сотрудников и погашению образовавшейся задолженности.

В настоящее время работникам уже выплачены денежные средства в размере более 2 млн рублей.

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