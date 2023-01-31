В районе Карелии местный житель цинично обокрал соседей

В Калевальском районе мужчина зашел в гости к соседям, поел, попил и украл телефон, оставленный на зарядке, сообщили в МВД Карелии.

В один из октябрьских дней 38-летний житель Калевальского района зашел в гости к соседям. Его пригласили за стол и угостили спиртным.

Следствием установлено, что он приметил чужой телефон, который был оставлен на зарядке, забрал его и поспешил уйти. Пропажа была вскоре обнаружена: владелицей гаджета оказалась родственница хозяина квартиры, которая зашла его навестить. Она собиралась вызвать по телефону такси, но не нашла устройство связи на месте и в итоге была вынуждена отравиться домой пешком.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу причастности обвиняемого к хищению телефона. Он признался, что воспользоваться телефоном не успел – его изъяли сотрудники полиции.

Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.