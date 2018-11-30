В районе Карелии мужчина наворовал канализационных люков на 24 тысячи рублей

В полицию Сортавальского района обратились представители двух городских предприятий с заявлением о краже крыжек канализационных люков и колодцев, сообщили в МВД Карелии.

Заявители рассказали, что в ходе осмотра обнаружили пропажу 14 крышек канализационных люков и колодцев на одной из городских улиц. Сооружения располагаются не на проезжей части, свидетелей исчезновения элементов оборудования не было.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 36-летнего жителя Северного Приладожья. По версии следствия, он похитил крышки люков, расколол их на части, погрузил в мешки, а затем все похищенное сдал в пункт приёма металла за 5 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на покупку продуктов.

На мужчину завели уголовное дело.