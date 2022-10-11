В районе Карелии на дороге, которую капитально не ремонтировали 17 лет, появится асфальт и освещение

Продолжаются работы по ремонту участка автомобильной дороги «Видлица – Кинелахта – Ведлозеро» в Олонецком районе Карелии, сообщили в Минтрансе Карелии.

Подрядная организация ООО «Кондопожское ДРСУ» ведет работы на участке автодороги «Видлица — Кинелахта — Ведлозеро» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Дорожники выполнили работы по ремонту водопропускных труб, устройству покрытия из щебеночно-песчаной смеси, фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия с устройством нового слоя. Завершить ремонт участка автодороги от Видлицы до Кинелахта протяженностью 29 км планируется до конца октября 2022 года, после чего будет произведена комиссионная приемка работ.

Также в рамках работ по содержанию от Кинелахты до Ведлозеро в этом году на проблемных местах автодороги «Видлица — Кинелахта — Ведлозеро» уже выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия, по профилированию проезжей части и обочин, по уборке мусора и посторонних предметов в полосе отвода. Также для повышения безопасности на пешеходном переходе автодороги «Видлица-Кинелахта-Ведлозеро» в Ведлозеро в этом году появится освещение.

Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту автодороги «Видлица — Кинелахта — Ведлозеро» не проводились с 2005 года.