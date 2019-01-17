В районе Карелии открыли ледовую переправу

Пешую ледовую переправу оборудовали в Пудожском районе, сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС ввели в эксплуатацию пешую ледовую переправу через реку Водла. Переправа оборудована между поселком Подпорожье и деревней Афанасьевской, ее длина составляет около 140 метров.

Переправа в этом месте устраивается уже на протяжении многих лет. В процессе освидетельствования было проведено измерение толщины льда, проверено наличие правоустанавливающей документации, аншлагов, спасательного имущества и информации для пешеходов.