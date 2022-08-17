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В районе Карелии отремонтировали соцучреждение, где прокуратура нашла нарушения

Новости. Общество
17:08, 18 Августа 2022
фото: со страницы министра социальной защиты Карелии Ольги Соколовой

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Вопрос качества условий предоставления услуг в соцучреждении Питкярантского района находится на контроле министра социальной защиты Карелии Ольги Соколовой.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова прокомментировала ситуацию в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Комплексном центре соцобслуживания Питкярантского района.

Там во время проверки районной прокуратуры в июне 2022 года были выявлены нарушения контрактных обязательств по оказанию услуг питания.
В учреждении не контролировалось качество еды, мытья посуды и поступающих пищевых продуктов. Также в ходе визуального осмотра пищеблока, сотрудниками прокуратуры были обнаружено «значительное количество насекомых».

Как пояснила на своей странице Ольга Соколова, питанием в подразделении Комплексного центра социального обслуживания населения РК по Питкярантскому району занимается коммерческая организация, арендующая помещения пищеблока. По условиям договора, именно арендатор должен отвечать за содержание помещений и их соответствие правилами технической эксплуатации, санитарными и противопожарными нормами.

После выявления нарушений исполнителю услуг было направлено требование о необходимости отремонтировать пищеблок.

«До конца текущего года планируется подготовить сметную документацию на ремонт помещений пищеблока, который запланирован на 2023 год. Кроме того, в здании отделения временного проживания проведена дезинфекция и дератизация в июне и июле этого года», – сообщила министр соцзащиты.

Сейчас в питкярантском отделении временного проживания сделан ремонт жилых комнат, санитарно-гигиенических помещений, прачечной и коридора.

«Вопрос качества условий предоставления социальных услуг находится на контроле Минсоцзащиты Республики Карелия», – добавила Ольга Соколова.

Как сообщается на сайте карельской прокуратуры, руководитель отделения временного проживания привлечена к дисциплинарной ответственности, в настоящее время нарушения устранены.

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