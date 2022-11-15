В районе Карелии пьянка закончилась уголовным делом, а преступление неудачей

В Пудожском районе мужчина не донес до собутыльника стиральную машину, о которой тот так мечтал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 31-летней гражданки. Из её квартиры была похищена стиральная машина.

Женщина рассказала, что временно проживает в другом городе, а своё жильё сдает. Ей позвонила квартирантка и сообщила, что пока её не было дома, кто-то взломал замок на входной двери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен ровесник заявительницы, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что в тот день распивал спиртное с друзьями. Один из них обмолвился, что хочет приобрести подержанную стиральную машину. Подозреваемый вспомнил, что когда-то гостил в доме, расположенном неподалеку, и видел у хозяйки необходимый предмет техники. Недолго думая, он, по версии следствия, проник в чужую квартиру, вынес машину, но до покупателя донести не смог и бросил её.

Возбуждено уголовное дело. Закон предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.