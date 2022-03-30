В районе Карелии пьяный водитель потерял 30 тысяч рублей и права

В Пряжинском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, теперь его ждет наказание, сообщил в ведомстве.

В минувшую субботу, 30 апреля, в Пряжинском районе инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Nissan 36-летнего водителя, который имел характерные признаки опьянения.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 0.44 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены административные материалы, за что предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.

В ГИБДД напомнили, что в Карелии с начала года пьяные водители совершили 14 дорожных аварий, в которых погиб 1 человек и 19 травмированы.

От управления автотранспортом полицейские отстранили более 700 нетрезвых водителей. В том числе в отношении 58 нарушителей возбуждены уголовные дела за повторное управление в пьяном виде.

Госавтоинспекция обращается: все, кто стал очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем, звоните в полицию по телефону - 102 или 112. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.