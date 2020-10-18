В районе Карелии полицейские оштрафовали трезвого мужчину за нахождение в пьяном виде на улице

Прокуратура Пряжинского района проверила, как сотрудники районного отдела полиции выполняют требования законодательства об административных правонарушениях, сообщили в ведомстве.

Во время проверки было установлено, что постановлением врио начальника полиции по Пряжинскому району житель поселка Пряжа признан виновным в совершении административного правонарушения, и за нахождение в нетрезвом виде на улице ему назначили штраф в размере 500 рублей.

Вместе с тем, из акта медицинского освидетельствования следует, что психическая деятельность гражданина на момент составления акта ориентирована правильно, гражданин адекватен, двигательная сфера не нарушена, речь внятная, походка ровная.

Прокуратура заступилась за жителя Пряжи, которого несправедливо оштрафовали, и направила протест на действия районных полицейских в Пряжинский суд.

Решением Пряжинского районного суда протест удовлетворен, постановление врио начальника ОМВД России по Пряжинскому району отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Кроме того, прокуратура внесла начальнику отделения МВД России по Пряжинскому району представление с требованием о недопущении впредь подобных нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.