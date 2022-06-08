В районе Карелии пропала 17-летняя девочка с татуировками

Полиция разыскивает пропавшую девочку с 18 июня, сообщили в МВД Карелии.

Отделение полиции по Пряжинскому району устанавливает местонахождение Яны Т. 2005 года рождения, жительницы поселка Матросы. 18 июня она ушла из дома, и до настоящего времени место ее нахождения неизвестно. Возможно, находится в Петрозаводске.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, на правой руке татуировка в виде розы и змеи, на правой ноге – татуировка в форме половины сердца, на левой ноге – в форме лезвия.

Одета: куртка черного цвета, джинсы черного цвета (рваные на коленях), кофта черного цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосками.

Всех имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 81456 3 29 60, 8 911 429 84 02 или 02 (с мобильного – 102).