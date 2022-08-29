В районе Карелии проводят в последний путь погибшего на Украине земляка

В Суоярвском районе сегодня пройдут похороны Михаила Гаттунена, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе.

Как сообщает «Суоярвский вестник», 23 августа при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк — рядовой Михаил Сергеевич Гаттунен 1989 года рождения. Он проходил военную службу по контракту, выполнял боевые задачи в должности старшего водителя миномётного взвода миномётной батареи мотострелкового батальона.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — пишет Суоярвское издание.

Прощание с Гаттуненом Михаилом Сергеевичем состоится в пятницу, 2 сентября, в 14 часов на новом кладбище за Новоселами.

Ранее о четырех погибших на Украине бойцах из Карелии сообщал Артур Парфенчиков.