В районе на севере Карелии появилась «территория развлечений» для детей и взрослых

В рамках реализации программы «Народный бюджет» в Кеми была установлена многофункциональная площадка для отдыха детей и взрослых, где есть как игровые, так и спортивные комплексы.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец в Кеми посетил многофункциональную площадку «Территория развлечений», которая развивается благодаря программе «Народный бюджет», сообщается в паблике Заксобрания Карелии.

Сейчас на любимом многими горожанами месте отдыха есть современное игровое оборудование, тренажеры Маркелова и скейт-парк.

Глава районной администрации Светлана Долинина и инициативная группа граждан рассказали, что Кемь ежегодно участвует в программе «Народный бюджет». На данный момент уже реализовано два проекта, на каждый их них выделялось 20 млн рублей — это «Территория развлечений» и благоустройство тротуаров по Пролетарскому проспекту. В этом году по инициативе горожан планируется сделать ливневую канализацию, заменить аварийные опоры освещения, а на «Территории развлечений» создадут зону для панна-футбола и проведут монтаж резинового покрытия.

«Проект начал реализовываться несколько лет назад. Жители в ходе голосования по программе „Народный бюджет“ выбирают из года в год именно эту инициативу — развитие многофункциональной площадки. Считаю, что это положительная тенденция, так как сейчас территория выглядит современно, здесь дети и взрослые отдыхают, занимаются спортом», — отметил Алексей Хейфец.

Реализацию проекта, по словам парламентария, планируется завершить осенью этого года.