В районе Петрозаводска обустроят детскую площадку и территорию у школы

Планируется привести в порядок игровую площадку и территорию у школы № 2.

В Петрозаводске на Кукковке усовершенствуют детскую площадку и территорию у школы № 2. По данным городского совета, обновление пройдет по региональной программе поддержки местных инициатив. Известно, что проекты благоустройства реализуют за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, а также при участии организаций и неравнодушных граждан.

— На сегодняшний день жители Кукковки и спонсоры собрали необходимое софинансирование в размере 1 миллиона рублей, что составляет 10 процентов от стоимости всех работ, — рассказали в городском совете.

В этом году в Добрынинском сквере расположится игровой комплекс и освещение. Двор школы № 2 также ожидает обновления: так, например, покрытие заменят, освещение восстановят, установят скамейки, качели, теннисные столы, вазоны и урны.

Общая стоимость каждого из объектов составила 5 миллионов рублей. Для реализации каждого из этих проектов требовалось дополнительно привлечь по 500 тысяч рублей за счет спонсорских средств и добровольных пожертвований.