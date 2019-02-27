В районе поликлиники №4 в Петрозаводске планируют оборудовать парковку и зону для прогулок

Стоимость работ – более 4 млн рублей. После проведения окончательных расчетов будет решаться вопрос об установке детской площадки, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" будет благоустроена общественная территория на Ключевой. Этот проект в числе других горожане выбрали в рамках рейтингового голосования прошлой весной.

С инициативной группой, предложившей благоустройство этой территории, встретилась Ирина Мирошник. Жители Ключевой отметили, что в районе поликлиники необходима парковка для автомобилей и зона для прогулок. Деревья здесь были посажены жителями более 30 лет назад при строительстве медицинского учреждения. Их планируется сохранить.



Сайт администрации Петрозаводска

Проектировщики представили Ирине Мирошник планы благоустройства территории. Возле поликлиники будет организована стоянка для 40 машин, продуман подход к учреждению, а также будут реконструированы лестницы. Стоимость работ – более четырех миллионов рублей.

После проведения окончательных расчетов будет решаться вопрос об установке детской площадки. Проектирование продолжается. Объект должен быть сдан к началу осени.