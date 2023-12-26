В районной больнице Карелии впервые провели операцию по лазерному лечению варикоза вен

Глава Минздрава республики рассказал о новой операции в пряжинской ЦРБ.

Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал об эндовазальной лазерной облитерации подкожной вены нижней конечности, иначе говоря — лазерном лечении варикоза, которое было впервые проведено в Пряжинской ЦРБ.

«Методика заключается в тепловом воздействии изнутри на расширенные вены с помощью лазера, что обеспечивает их склеивание и выключение из патологического кровотока, последующее рассасывание», — написал Михаил Охлопков.

По словам министра, подобный метод позволяет добиться устойчивого эффекта при более сложных случаях, не ограничившись эстетическим, но упирая на лечебный результат.

«Операцию выполнил заведующий хирургическим отделением, хирург Азер Сафиевич Сафиев на новом аппарате для эндовазальной лазерной коагуляции вен, который больница приобрела в декабре за счёт средств нормированного страхового запаса», — рассказал глава карельского Минздрава.

Министр подчеркнул, что операция ЭВЛО вен проводится бесплатно.