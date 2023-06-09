В районной школе Карелии сообщили о гибели выпускника в зоне СВО

В одной из школ Медвежьегорского района Карелии сообщили о гибели выпускника во время спецоперации.

Как сообщили в паблике медвежьегорской средней общеобразовательной школы имени Александра Фанягина, при выполнении боевых задач во время спецоперации погиб выпускник школы 2000 года Андрей Валерьевич Сорока.



«Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким, всем, кто знал Андрея. Педагогический коллектив нашей школы скорбит вместе с вами», - говорится в сообщении.



Напомним, ранее мы сообщали о гибели в зоне СВО жителя Питкярантского района Карелии.