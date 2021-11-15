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В районную спортивную школу в Карелии пришли горные лыжи и сноуборды

Новости. Спорт
18:00, 01 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Медвежьегорская спортивная школа обновила материально-техническую базу, сообщили в Минспорта Карелии.

На прошлой неделе в Медвежьегорскую спортивную школу имени Федора Терентьева, где занимаются около 400 спортсменов, поступил долгожданный новый спортивный инвентарь — горные лыжи, сноуборды, шлемы. В ближайшее время будут доставлены беговые лыжи и хоккейная форма.

Инвентарь был приобретен за счет средств нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Напомним, что на территории Спортивной школы находится горнолыжный склон и лыжные трассы, которые пользуются большой популярностью у жителей района, а также позволяют проводить соревнования регионального и межрегионального уровня. Так, в 2021 году на базе спортивной школы проведено более 20 спортивных мероприятий, в том числе Первенство Республики Карелия по сноуборду и горнолыжному спорту.

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