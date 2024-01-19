В райцентре и одном из поселков на севере Карелии отключат воду

Холодное водоснабжение будет отключено в связи с ремонтными работами.

Об отключении воды в Кемском районе сообщили местные власти.

Холодное водоснабжение будет отключено в понедельник, 22 января, с 9.00 до 12.00 в Кеми и поселке Рабочеостровск, рассказали в официальном паблике района.

Воду отключат в связи с проведением ремонтных работ на насосно-фильтровальной станции в Кеми, уточнили в сети.