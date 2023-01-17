В райцентре Карелии для детей отремонтировали «Радугу»

Завершился ремонт в бывшем детском саду «Радуга» в Суоярвском округе Карелии.

В микрорайоне Кайпа города Суоярви завершился ремонт в бывшем детском саду «Радуга». Сейчас дошкольное учреждение относится к местной средней школе.



«Такого объема ремонтных работ в образовательном учреждении Суоярвского округа до этого еще ни разу не было. Здание как будто заново отстроили», - отметил на своей странице в соцсети глава Суоярвского муниципального округа Роман Петров.



По его словам, сейчас идут последние приготовления к приему дошкольников. Работники кайпинской школы привели в порядок помещения и расставили мебель. В будущий понедельник, 23 января, здание откроют для воспитанников.



«Чуть позже сюда переместятся и начальные классы кайпинской школы», - написал Петров.



В планах - закупка мебели и оборудования, благоустройство территории, площадки для прогулок и занятий спортом, отметил глава округа.



