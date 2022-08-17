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В райцентре Карелии мужчина пронес мимо кассы бутылку текилы, но выпить не успел

Новости. Криминал
17:20, 23 Августа 2022
фото: ©pixabay.com

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За сутки росгвардейцы задержали троих покупателей, попавшихся на кражах из магазинов.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 22 августа тревожная кнопка дважды сработала в одной из торговых точек. В первом случае к хищению оказался причастен 58-летний мужчина, а во втором – 45-летний гражданин. Среди похищенного – бутылка текилы.

В этот же день подобный инцидент произошел в сетевом магазине Суоярви. Прибывшие на место вызова сотрудники районного отдела вневедомственной охраны со слов администратора торгового заведения установили, что неизвестная женщина пыталась пронести мимо кассы продукты, зубную пасту и крем для рук. Личность женщины была установлена – ею оказалась 43-летняя местная жительница.

Общий ущерб для магазинов Кондопоги и Суоярви составил около 3000 рублей. Сотрудники Росгвардии задержали всех нарушителей и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, подросток пытался украсть из магазина в райцентре Карелии сливочное масло на 1,5 тысячи рублей.

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