В райцентре Карелии мужчина пронес мимо кассы бутылку текилы, но выпить не успел

За сутки росгвардейцы задержали троих покупателей, попавшихся на кражах из магазинов.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 22 августа тревожная кнопка дважды сработала в одной из торговых точек. В первом случае к хищению оказался причастен 58-летний мужчина, а во втором – 45-летний гражданин. Среди похищенного – бутылка текилы.

В этот же день подобный инцидент произошел в сетевом магазине Суоярви. Прибывшие на место вызова сотрудники районного отдела вневедомственной охраны со слов администратора торгового заведения установили, что неизвестная женщина пыталась пронести мимо кассы продукты, зубную пасту и крем для рук. Личность женщины была установлена – ею оказалась 43-летняя местная жительница.

Общий ущерб для магазинов Кондопоги и Суоярви составил около 3000 рублей. Сотрудники Росгвардии задержали всех нарушителей и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, подросток пытался украсть из магазина в райцентре Карелии сливочное масло на 1,5 тысячи рублей.