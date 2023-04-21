В райцентре Карелии на улице Банковской бушевал сильный пожар (ФОТО)

В понедельник, 12 июня, в Беломорске пламя охватило 300 квадратных метров хозпостроек, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Вечером 12 июня беломорские пожарные приняли информацию о серьезном возгорании на улице Банковской.



К приезду спасателей пламя охватило 300 квадратных метров хозяйственных построек, огонь угрожал жилому дому и заброшенной деревяшке.



Со стихией боролись семь человек личного состава беломорской пожарной части. Пострадавших нет.



Причина и виновные устанавливаются, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности населения.