В райцентре Карелии на улице Банковской бушевал сильный пожар (ФОТО)

В понедельник, 12 июня, в Беломорске пламя охватило 300 квадратных метров хозпостроек, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Вечером 12 июня беломорские пожарные приняли информацию о серьезном возгорании на улице Банковской.
К приезду спасателей пламя охватило 300 квадратных метров хозяйственных построек, огонь угрожал жилому дому и заброшенной деревяшке.
Со стихией боролись семь человек личного состава беломорской пожарной части. Пострадавших нет.
Причина и виновные устанавливаются, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание