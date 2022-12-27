В райцентре Карелии неизвестные обокрали новогоднюю ель на детской площадке

Злоумышленники украли гирлянду с праздничного дерева в новом районе Калевалы.

Как говорится в сообщении официального паблика властей Калевальского района, в период с 25 по 27 декабря с елки, установленной администрацией на детской площадке в районе Ликопяя, украли новогоднюю гирлянду.



Дерево находится на улице Марии Михеевой. Чиновники по факту хищения написали заявление в полицию.



Сотрудники администрации просят добровольно вернуть гирлянду.