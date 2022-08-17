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В Карелии начали очищать дно Ладожского озера (ФОТО)

Новости. Общество
09:43, 25 Августа 2022
фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК

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В Сортавале благоустройство набережной начали с очистки озерного дна.

Как сообщили в администрации Сортавальского района со ссылкой на главу города, начались работы по очистке дна залива возле городской набережной.

После очистки залива, в том числе от затонувшего мусора, донные отложения планируется отфильтровать и вывезти с площадки. После этого предполагается начать работы по благоустройству городской набережной в районе улиц Чкалова и Вяземской.

Напомним, благоустройство набережной Сортавалы идет полным ходом — там был установлен, а затем снесен огромный арт-объект, символизирующий Дух леса.

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