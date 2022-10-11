В райцентре Карелии отремонтировали больницу и поликлинику (ФОТО)

В Медвежьегорской центральной больнице и поликлинике отремонтировано все – от коммуникаций до дверей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказал, что Минздрав старается работать и выполнять все в комплексе: и капремонт, и закупку оборудования, и привлечение новых кадров…

Такой комплексный подход реализован, по словам министра Охлопкова, в Медвежьегорской ЦРБ.

«Отремонтировано здание поликлиники по ул. Горького, 25. Здесь располагается зубоврачебный кабинет и кабинет психиатра. Заменены все дверные блоки, смонтирован подвесной потолок, покрашены стены, уложена плитка на пол. Здание получило новую входную зону и обновлённый фасад. Завершён ремонт лаборатории, где полностью заменили коммуникации, освещение, электрические сети, полы, сделали облицовку стен плиткой», — написал глава Минздрава республики.

Также Михаил Охлопков уточнил, что до 1 ноября планируется закончить капитальный ремонт поликлиники, где тоже пришлось менять почти всё: от коммуникаций до дверей: отремонтировали туалеты, заменили сантехнику.

«Капитальные ремонты в Медвежьегорской ЦРБ проводим по программе модернизации первичного звена здравоохранения. По этой же программе для больницы закуплено 29 единиц современного медицинского оборудования», — рассказал Михаил Охлопков.