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В райцентре Карелии подросток украл у сверстника телефон и закопал его во дворе

Новости. Криминал
12:03, 17 Июля 2022
фото: © РИА Новости

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В Беломорске подросток взял чужой гаджет, попользовался им, сломал и закопал во дворе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратилась местная жительница и сообщила, что кто-то похитил принадлежащий её несовершеннолетнему сыну телефон. По словам заявительницы, юноша обнаружил пропажу смартфона после занятий по футболу, которые проходили на городском стадионе. Причинённый ущерб превысил 6 800 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен не достигший 18-летнего возраста ранее имевший проблемы с законом горожанин. Он рассказал, что гулял на стадионе с друзьями и приметил на газоне куртку, в кармане которой находился гаджет. В этот момент у подростка возник умысел похитить чужое имущество. По версии правоохранителей, он положил свою кофту на оставленную потерпевшим верхнюю одежду, а затем, одеваясь, незаметно забрал мобильный телефон и ушёл домой. Устройство беломорчанин использовал в личных целях, пока не разбил. В дальнейшем он закопал сломанный смартфон во дворе. Стражи порядка обнаружили похищенное и изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый ущерб. Дознание продолжается.

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