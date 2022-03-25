В райцентре Карелии продавец магазина не удержался и выпил 5 банок пива

В Карелии росгвардейцы шесть раз выезжали на охраняемые объекты.

Сотрудники районных отделов вневедомственной охраны Росгвардии за выходные шесть раз выезжали на охраняемые объекты. В одном из гипермаркетов Петрозаводска дважды за день была нажата тревожная кнопка. На месте были задержаны 24-летняя девушка и 26-летний гражданин. Сумма ущерба превысила 1200 рублей.

В Сортавале группа задержания получила сообщение о сработке тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов на улице Маяковского. Росгвардейцы задержали 42-летнюю местную жительницу, попавшуюся на хищении товара. Было установлено, что гражданка несколькими днями ранее уже была замечена за совершением аналогичного правонарушения.

В Сегеже был задержан 34-летний продавец магазина, который, находясь в складском помещении, выпил 5 банок пива. Денег на оплату испорченного товара у гражданина не оказалось.

Два правонарушения была зарегистрированы в Олонце. Один из злоумышленников пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения и мешал работке персонала. А другой — похитил с прилавка бутылку крепкого спиртного, спрятал под куртку и сбежал. Сбежавшего обнаружили недалеко от места происшествия при отработке близлежащей территории.

Все нарушители были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства.