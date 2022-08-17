В райцентре Карелии прокуратура спасла жильцов многоквартирного дома от зимних холодов

Прокуратура Муезерского района обнаружила и помогла устранить нарушение при подготовке к отопительному сезону, рассказали на сайте надзорного ведомства.

Прокуратуре Муезерского района в ходе надзора выяснила, что одно из ТСЖ, действующих в поселке Муезерский, в чьем управлении находится многоквартирный дом № 9 на переулке Строителей, не в полном объеме подготовило дом к отопительному сезону. Работники ТСЖ не провели промывку и опрессовку системы отопления.

прокуратура района объявила предостережение председателю ТСЖ о недопустимости нарушения закона, после чего промывка и опрессовка системы была произведена.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона находится на контроле прокуратуры района.