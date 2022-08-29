В райцентре Карелии простились с погибшим на Донбассе контрактником

В городе Лахденпохья прошла церемония прощания с погибшим Артемом Белковым.

Отпевание и траурные мероприятия прошли сегодня в городе Лахденпохья в Карелии, где проводили в последний путь рядового контрактной службы Артема Белкова, погибшего на Донбассе. Информация об этом появилась в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

«Сегодня в городе Лахденпохья прощаются с погибшим на Донбассе Артёмом Белковым», — рассказали в паблике.

Напомним, о гибели контрактника, наводчика мотострелкового отделения, в ходе спецоперации сообщили 31 августа.