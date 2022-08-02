В райцентре Карелии собака нашла в канаве мужчину, которому пробили лоб мачете

В Олонецком районе местный житель запустил в голову товарищу мачете, которым резал кусты, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района поступил звонок от селянина. Его собака обнаружила в канаве мужчину с резаной раной на лбу.

Участковый установил личность 46-летнего подозреваемого. Сотрудникам полиции фигурант оказал сопротивление. В отношении него составлен административный протокол за неповиновение требованию сотрудника полиции.

По версии полиции, конфликт произошёл за распитием спиртного. Мужчина применил в отношении оппонента мачете, которое использовал для резки кустов. От удара мачете у 42-летнего потерпевшего образовалась резаная рана на лбу.

Впоследствии экспертизой травма была квалифицирована как легкий вред здоровью. Предмет преступления изъят. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».