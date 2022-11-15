Суд в Карелии обязал собственников избавиться от протекающей арки между домами

Управляющая компания через суд потребовала у владельцев соседнего здания демонтировать протекающую арки, сообщили на сайте инстанции.
В Кондопоге многоквартирный дом №8 по улице М.Горького и соседнее здание санатория соединены аркой. Из-за того, что на сооружении нет системы водоотвода, фасад жилого здания разрушается.
Суд постановил, что АО «Кондопожский ЦБК» и межрегиональное управление агентства по управлению госимуществом, обслуживающие здание, должны в течение двух меяцев демонтировать арку и восстановить фасад жилого дома.
Не согласившись с решением суда, ответчики подали апелляцию. По решению теперь уже Верховного суда Карелии обязанности по демонтажу арки возложили на администрацию училища олимпийского резерва Кондопоги и «Кондопожский ЦБК». На это организациям суд выделил уже 4 месяца. Расходы на мероприятие возложили на организации пропорционально принадлежащим им долям в собственности в здании.
После решения Верховного суда «Кондопожский ЦБК» подал кассационную жалобу, но Третий кассационный суд оставил ее без удовлетворения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание