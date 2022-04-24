В райцентре Карелии вместо поликлиники возникла стихийная свалка

Природоохранная прокуратура заставила власти Кемского района принять меры по ликвидации мусора, сообщили на сайте надзорного ведомства.
Межрайонная природоохранная прокуратура Карелии в ходе проверки по обращениям граждан обнаружила несанкционированную свалку на месте бывшей поликлиники в Кеми.
Прокуратура отправила соответствующий иск, и Кемский городской суд признал бездействие местной администрации, допустившей создание стихийной свалки, незаконным. Орган местного самоуправления обязали ликвидировать свалку.
Администрация Кемского района обжаловала решение в Верховном Суде Карелии, но то оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом, кемские власти обязаны в ближайшее время ликвидировать стихийную свалку.
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