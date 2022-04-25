В райцентре Карелии водитель-пенсионер рискнул жизнью ребенка

Сотрудники ГИБДД в Питкяранте остановили 67-летнего пенсионера, который перевозил 10-летнего ребенка на переднем сиденье с нарушением правил.

В Питкяранте 67-летний водитель перевозил 10-летнего ребенка с нарушением требований ПДД РФ - на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, сообщили в ГИБДД Карелии.

В отношении водителя составлен административный материал, штраф за данное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.



В апреле в Карелии автоинспекторы привлекли более 150 водителей за нарушение правил перевозки детей. Больше всего недисциплинированных водителей в Петрозаводске, Сортавальском, Беломорском и Кондопожском районах.



Детей до 12 лет перевозить на переднем сиденье легкового автомобиля разрешено только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, напомнили в ГИБДД Карелии.