В райцентре Карелии жителям вернули холодную воду

Основные работы по восстановлению трубопровода в Кеми завершились.

Сегодня ночью в Кеми запустилась насосно-фильтровальная станция. Вода вновь стала поступать в дома горожан и жителей проселка Рабочеостровск. Об этом написала на своей странице в соцсети глава администрации Кемского муниципального района Светлана Долинина.

По ее словам, давление в системе было достаточным. Утром предполагалась новая остановка станции, но она не произошла. В Кемь вернулась холодная вода.

«Выражаю огромную благодарность ГУП КАРЕЛКОММУНЭНЕРГО, МУП КЭСНА, УК САС, ООО Магистраль, ДТВУ-4 за нереальную самоотдачу при устранении аварии. Искренне благодарю всех волонтёров, депутатов, руководителей организаций, коллег из Сегежского муниципального района, всех, кто откликнулся и моментально пришёл на помощь», — поблагодарила глава района всех, кто помогал ликвидировать последствия аварии.

В кемских пабликах люди также пишут, что в квартиры дали холодную воду.